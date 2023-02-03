Али Абдель-Азиз: Ковингтона никто не может найти. Дерись или убирайся из спорта

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон должен завершить карьеру в случае, если тот откажется выходить в октагон в будущем.

«В UFC связывались со мной и сказали: «Белал [Мухаммад] против Колби». Мы утвердительно ответили. Но Ковингтона никто не может найти. Последний раз, когда я слышал о нём, он был в UFC PI с охранниками. Не знаю, собирается ли он подавать в суд на Масвидаля, или что-то вроде того. Дерись или убирайся из спорта. Белал должен драться за титул. В UFC часто говорят об этом – бой с Ковингтоном был бы правильным», – сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo.



В последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Ковингтон победил соотечественника, Хорхе Масвидаля, единогласным решением судей.