Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Али Абдель-Азиз: Ковингтона никто не может найти. Дерись или убирайся из спорта

Али Абдель-Азиз: Ковингтона никто не может найти. Дерись или убирайся из спорта
Комментарии

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в полусреднем дивизионе Колби Ковингтон должен завершить карьеру в случае, если тот откажется выходить в октагон в будущем.

«В UFC связывались со мной и сказали: «Белал [Мухаммад] против Колби». Мы утвердительно ответили. Но Ковингтона никто не может найти. Последний раз, когда я слышал о нём, он был в UFC PI с охранниками. Не знаю, собирается ли он подавать в суд на Масвидаля, или что-то вроде того. Дерись или убирайся из спорта. Белал должен драться за титул. В UFC часто говорят об этом – бой с Ковингтоном был бы правильным», – сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

В последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Ковингтон победил соотечественника, Хорхе Масвидаля, единогласным решением судей.

Новость по теме
В UFC высказались о допинг-тестах Колби Ковингтона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023