«Мой промоутер решает». Бетербиев – о Каллуме Смите в качестве следующего соперника

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев прокомментировал слова президента WBC Маурисио Сулеймана по поводу того, что следующим соперником россиянина будет британский боксёр, обязательный претендент на титул чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBC Каллум Смит.

«Надеюсь, что так и останусь непобедимым. Это моя работа, я готов к разным вещам. Президент WBC сказал, что Смит – обязательный претендент. Мой промоутер решает, с кем я боксирую. На этот год я выполнил обязательную защиту, а Смит, видимо, [будет] в следующем году. Весомее слова промоутера. Кажется, он хочет организовать для меня другой бой», – приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».