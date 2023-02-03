«Хочу нокаутировать Волкановски». Махачев рассказал об ожиданиях от титульного поединка

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поделился намерениями касательно титульного поединка с австралийцем Алексом Волкановски.
«Честно говоря, я хочу нокаутировать Волкановски. По одной простой причине – все говорят, что Ислам борец. Но я хочу показать остальным свои удары, и на что они способны. Алекс – невысокий парень, верю, что смогу его нокаутировать», – приводит слова Махачева журналист ESPN Карлос Контрерас.
Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия). У Ислама Махачева 23 победы в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 боях.
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