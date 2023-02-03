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Камил Гаджиев объяснил, почему Фёдор Емельяненко не поздравляет соотечественников из UFC

Камил Гаджиев объяснил, почему Фёдор Емельяненко не поздравляет соотечественников из UFC
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Российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением, почему боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко не поздравляет с победами своих соотечественников, которые выступают в UFC.

«Ему дела до этого нет. В принципе, Фёдор дал чётко понять, что за индустрией особо не следит, что у него есть своя команда, он реально за этих ребят топит, продвигает их. Всё, остальное для него не так важно. Это позиция, и в этом ничего такого нет. Ну вот так решил, значит. Мы за это его осуждать не должны.

За то, что человек просто болеет за своих. Не то что он за или против, ему просто до этого дела нет. Он живёт своей жизнью. Сейчас он вернётся к деятельности в Союзе ММА. Может, в этом плане у него будет более широкая гамма увлечений», – заявил Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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