Кормье дал совет Оливейре, как добиться боя с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал совет экс-обладателю титула в лёгком весе Чарльзу Оливейре, как ему получить поединок с ирландцем Конором Макгрегором.



«Если Оливейра действительно хочет получить бой с Макгрегором, то я думаю, что ему нужно больше говорить о Коноре, возможно, оскорблять его. Говорить обо всех его проблемах. Нужно припоминать ему всё: от инцидента с автобусом до текущих проблем с пабом. Оливейра должен перейти на личности, стать неприятным для Макгрегора, если он хочет получить этот бой и обналичить чек», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.



Ранее Чарльз Оливейра заявлял, что хотел бы получить бой с Макгрегором из-за высокой прибыли, но больше не будет вызывать ирландца на бой, так как он не отвечает.