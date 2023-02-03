Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье дал совет Оливейре, как добиться боя с Макгрегором

Кормье дал совет Оливейре, как добиться боя с Макгрегором
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал совет экс-обладателю титула в лёгком весе Чарльзу Оливейре, как ему получить поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Если Оливейра действительно хочет получить бой с Макгрегором, то я думаю, что ему нужно больше говорить о Коноре, возможно, оскорблять его. Говорить обо всех его проблемах. Нужно припоминать ему всё: от инцидента с автобусом до текущих проблем с пабом. Оливейра должен перейти на личности, стать неприятным для Макгрегора, если он хочет получить этот бой и обналичить чек», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Чарльз Оливейра заявлял, что хотел бы получить бой с Макгрегором из-за высокой прибыли, но больше не будет вызывать ирландца на бой, так как он не отвечает.

Новость по теме
Оливейра: Конор прав, что не дерётся со мной, потому что знает, чем всё закончится
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023