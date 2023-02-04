Федор Емельяненко — Райан Бейдер: прямой эфир боя начнётся не ранее 6:00 мск

В ночь с 4 на 5 февраля мск на арене The Forum в Инглвуде (США) пройдёт поединок, в котором за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе сразятся прославленный российский боец Фёдор Емельяненко и представитель США Райан Бейдер, которому Фёдор однажды проигрывал. Для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.



Прямой эфир боя на канале Showtime должен начаться не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя.



Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 38 боёв, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.