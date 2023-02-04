Федор Емельяненко — Райан Бейдер: прямой эфир боя начнётся не ранее 6:00 мск

В ночь с 4 на 5 февраля мск на арене The Forum в Инглвуде (США) пройдёт поединок, в котором за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе сразятся прославленный российский боец Фёдор Емельяненко и представитель США Райан Бейдер, которому Фёдор однажды проигрывал. Для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.
Прямой эфир боя на канале Showtime должен начаться не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя.
Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 47 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 38 боёв, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.
- 4 февраля 2023
-
22:26
-
22:00
-
21:55
-
21:43
-
21:23
-
20:44
-
20:17
-
19:55
-
19:45
-
19:17
-
19:00
-
18:55
-
18:23
-
17:44
-
17:31
-
17:18
-
17:00
-
16:52
-
15:53
-
15:20
-
14:55
-
14:43
-
14:42
-
14:27
-
13:56
-
13:45
-
13:21
-
12:51
-
12:31
-
12:19
-
12:15
-
11:54
-
11:28
-
10:36
-
10:27