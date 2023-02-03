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«В Австралии борьбы нет». Махачев обратился к Волкановски

«В Австралии борьбы нет». Махачев обратился к Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев порекомендовал своему будущему сопернику Алексу Волкановски выступить на Олимпийских играх от Австралии.

«Все мои соперники говорили, что остановят мою борьбу и не позволят провести тейкдаун. Но в Австралии борьбы нет. А если ты, Алекс, хорошо защищаешься от тейкдаунов и ты хороший борец, то должен представлять Австралию на Олимпийских играх», — цитирует Махачева ESPN.

Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

Ислам Махачев выиграл 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях.

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