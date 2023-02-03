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Волкановски ответил Махачеву на слова о том, что в Австралии нет борьбы

Волкановски ответил Махачеву на слова о том, что в Австралии нет борьбы
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на слова своего будущего соперника Ислама Махачева, который ранее заявил, что в Австралии борьбы нет.

«На самом деле я был чемпионом страны. И, как ты сам уже говорил, это ММА. Все мы знаем, что ты надеешься провести мне тейкдаун и удерживать его внизу. Если там всё сложится не в твою пользу, то все мы понимаем, насколько тебе будет некомфортно», — приводит слова Волкановски ESPN.

Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

В активе Ислама Махачева 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при 24 поединках. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в ММА.

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