Волкановски ответил Махачеву на слова о том, что в Австралии нет борьбы

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на слова своего будущего соперника Ислама Махачева, который ранее заявил, что в Австралии борьбы нет.



«На самом деле я был чемпионом страны. И, как ты сам уже говорил, это ММА. Все мы знаем, что ты надеешься провести мне тейкдаун и удерживать его внизу. Если там всё сложится не в твою пользу, то все мы понимаем, насколько тебе будет некомфортно», — приводит слова Волкановски ESPN.



Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.



В активе Ислама Махачева 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при 24 поединках. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в ММА.

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