Волкановски ответил Махачеву на слова о том, что в Австралии нет борьбы

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на слова своего будущего соперника Ислама Махачева, который ранее заявил, что в Австралии борьбы нет.
«На самом деле я был чемпионом страны. И, как ты сам уже говорил, это ММА. Все мы знаем, что ты надеешься провести мне тейкдаун и удерживать его внизу. Если там всё сложится не в твою пользу, то все мы понимаем, насколько тебе будет некомфортно», — приводит слова Волкановски ESPN.
Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.
В активе Ислама Махачева 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при 24 поединках. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в ММА.
- 3 февраля 2023
-
20:29
-
20:23
-
20:07
-
19:23
-
19:09
-
18:23
-
18:05
-
17:34
-
17:23
-
16:42
-
16:28
-
16:20
-
15:50
-
15:38
-
15:36
-
14:42
-
14:20
-
13:52
-
13:30
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:11
-
10:40
-
10:25
-
10:08
-
09:48
-
09:33
-
09:16
-
01:03
- 2 февраля 2023
-
23:59
-
23:22
-
22:45
-
22:21
-
22:05