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Костя Цзю объяснил, почему не хочет, чтобы его сын бился с российскими боксёрами

Костя Цзю объяснил, почему не хочет, чтобы его сын бился с российскими боксёрами
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, почему не хочет, чтобы его сыновья проводили бои с российскими боксёрами.

«Мне повезло, что в моё время никого из наших не пришлось бить. Понимаете, в чём дело? Я жил за рубежом, и, проведя бой здесь с россиянином, я бы потерял часть своей аудитории. Кто-то из моих болельщиков стал бы болеть за него, то есть против меня, а так получилось, что на протяжении всей карьеры все болельщики из России всегда болели за меня. По этой причине я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определённое количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу, чтобы вся Россия болела за моих сыновей», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

Напомним, у Константина есть двое сыновей — Тимофей и Никита. Оба выступают на профессиональном уровне и представляют Австралию.

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