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Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед титульным поединком

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед титульным поединком
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В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого станет титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между российским бойцом Фёдором Емельяненко и действующим обладателем пояса, американцем Райаном Бейдером.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии титульного поединка. Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника, его вес составил 107,14 килограмма. Вес Бейдера — 106,32 килограмма. Оба спортсмена уложились в лимит тяжёлого дивизиона.

Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, выиграв 40 из них и потерпев шесть поражений.

Бой с Бейдером станет для Емельяненко последним в карьере в ММА.

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