Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед титульным поединком
Поделиться
В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого станет титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между российским бойцом Фёдором Емельяненко и действующим обладателем пояса, американцем Райаном Бейдером.
Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии титульного поединка. Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника, его вес составил 107,14 килограмма. Вес Бейдера — 106,32 килограмма. Оба спортсмена уложились в лимит тяжёлого дивизиона.
Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, выиграв 40 из них и потерпев шесть поражений.
Бой с Бейдером станет для Емельяненко последним в карьере в ММА.
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
20:29
-
20:23
-
20:07
-
19:23
-
19:09
-
18:23
-
18:05
-
17:34
-
17:23
-
16:42
-
16:28
-
16:20
-
15:50
-
15:38
-
15:36
-
14:42
-
14:20
-
13:52
-
13:30
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:11
-
10:40
-
10:25
-
10:08
-
09:48
-
09:33
-
09:16
-
01:03
- 2 февраля 2023
-
23:59
-
23:22
-
22:45
-
22:21
-
22:05
Партнерский контент