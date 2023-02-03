Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед титульным поединком

В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого станет титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между российским бойцом Фёдором Емельяненко и действующим обладателем пояса, американцем Райаном Бейдером.



Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии титульного поединка. Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника, его вес составил 107,14 килограмма. Вес Бейдера — 106,32 килограмма. Оба спортсмена уложились в лимит тяжёлого дивизиона.



Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, выиграв 40 из них и потерпев шесть поражений.



Бой с Бейдером станет для Емельяненко последним в карьере в ММА.