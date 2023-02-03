Джонни Эблин и Анатолий Токов сделали вес перед титульным боем
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В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, соглавным событием которого станет титульный бой за звание чемпиона промоушена в среднем весе между россиянином Анатолием Токовым и американцем Джонни Эблином.
Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка. Анатолий Токов оказался тяжелее соперника, его вес составил 83,82 килограмма. Вес Джонни Эблина — 83,46 килограмма. Оба спортсмена уложились в лимит среднего дивизиона.
На счету Анатолия Токова 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и потерпел два поражения.
Джонни Эблин не потерпел ни одного поражения в ММА — у него в активе 13 побед.
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