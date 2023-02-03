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Кёртис Блэйдс уверен, что выиграет у Джона Джонса

Кёртис Блэйдс уверен, что выиграет у Джона Джонса
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Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс, выступающий в тяжёлом весе UFC, уверен, что способен одолеть Джона Джонса.

«Борьба в полутяжёлом и тяжёлом дивизионах — две разные вещи. Когда ты оказываешься внизу — а в бою со мной он будет внизу — то будешь тратить больше энергии, чем в полутяжёлом весе. Это станет ключевым фактором. Я могу построить себе имя на победе над Джонсом. Когда я побью Джона, все двери будут открыты и я получу спонсоров», — рассказал Блэйдс в интервью Food Truck Diaries.

Джон Джонс, не выходивший в октагон более трёх лет, вернётся в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе на турнире UFC 285, который состоится в ночь на 5 марта.

У Блэйдса 17 побед в ММА при трёх поражениях. В активе Джонса 25 побед при одном поражении.

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