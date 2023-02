UFC Vegas 68: Льюис оказался тяжелее Спивака, все результаты взвешивания

В Лас-Вегасе в ночь на 5 февраля пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, главным событием которого станет поединок в тяжёлом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания:



Основной кард:



Деррик Льюис (120,2 кг) vs. Сергей Спивак (115,89 кг)



Девин Кларк (92,76 кг) vs. Да Ун Чон (92,99 кг)



Благой Иванов (116,35 кг) vs. Марчин Тыбура (114,99 кг)



Ту Хо Чхве (66 кг) vs. Кайл Нельсон (66 кг)



Адам Фугит (77,34 кг) vs. Юсаку Киношита (77,34 кг)



Предварительный кард:



Аншул Джубли (70,53 кг) vs. Джека Сараги (70,31 кг) – финал Road to UFC в лёгком весе



Джеонг Йонг Ли (65,77 кг) vs. Жа Йи (66 кг) – финал Road to UFC в полулёгком весе



Тошиоми Казама (61,69 кг) vs. Ринья Накамура (61,23 кг) – финал Road to UFC в легчайшем весе



Сёунг Гук Чой (56,93 кг) vs. Пак Сун-Хьён (56,47 кг) – финал Road to UFC в наилегчайшем весе



Мэнди Бом (56,93 кг) vs. Джи Йон Ким (56,93 кг)



Юн Ёнг Пак (84,14 кг) vs. Денис Тюлюлин (84,37 кг)



Хесус Агилар (56,7 кг) vs. Тацуро Таира (56,93 кг)