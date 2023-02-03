Костя Цзю: я всегда был русским, но Австралия мне много дала
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю сказал, что считает себя русским, несмотря на то что профессиональную карьеру провёл в Австралии.
«Я всегда был русским. Но не хочу лукавить ни в коем разе. Австралия очень многое мне дала. Я полюбил Австралию и до сих пор люблю. Она для меня родная. Но есть слово Родина. Она одна. Это дом, где ты родился. Россия есть Россия, но я также люблю Австралию и австралийский народ. Это классные люди и классная нация», — цитирует Цзю MMA. Metaratings.ru.
Цзю в составе сборной СССР становился чемпионом мира и Европы на любительском уровне. Профессиональную карьеру боксёр провёл в Австралии. Сыновья Цзю Тимофей и Никита также выступают в Австралии.
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