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Диллиан Уайт: не удивлён, что для Джошуа с Франклином выбрали датой боя день дураков

Диллиан Уайт: не удивлён, что для Джошуа с Франклином выбрали датой боя день дураков
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Бывший претендент на титул чемпиона мира Диллиан Уайт высказался о том, что Энтони Джошуа подерётся с Джермейном Франклином.

«Я просто хочу драться чаще, и эта ситуация меня очень разочаровывает. Все говорили, что победитель нашего боя с Франклином получит бой с Джошуа, но вот что получилось. Я лучше бы проиграл Франклину и получил бой с Эй Джеем. Знаю, что DAZN нужен контент, но зачем им малоизвестный американец, когда есть большое британское противостояние?

Я не удивлён, что они выбрали 1 апреля, день дураков для этой даты. Я встречался с Франклином, с его лучшей версией, и побил его. Джошуа защищают, ведь если он снова проиграет, то, пожалуй, окажется не у дел», — приводит слова Уайта The Sun.

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