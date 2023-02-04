Диллиан Уайт: не удивлён, что для Джошуа с Франклином выбрали датой боя день дураков

Бывший претендент на титул чемпиона мира Диллиан Уайт высказался о том, что Энтони Джошуа подерётся с Джермейном Франклином.



«Я просто хочу драться чаще, и эта ситуация меня очень разочаровывает. Все говорили, что победитель нашего боя с Франклином получит бой с Джошуа, но вот что получилось. Я лучше бы проиграл Франклину и получил бой с Эй Джеем. Знаю, что DAZN нужен контент, но зачем им малоизвестный американец, когда есть большое британское противостояние?



Я не удивлён, что они выбрали 1 апреля, день дураков для этой даты. Я встречался с Франклином, с его лучшей версией, и побил его. Джошуа защищают, ведь если он снова проиграет, то, пожалуй, окажется не у дел», — приводит слова Уайта The Sun.

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