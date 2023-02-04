Виталий Кличко обратился с призывом о недопущении спортсменов из России к Олимпиаде

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Виталий Кличко высказался о намерении МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Мы — все спортсмены Украины, НОК, мой брат Владимир, олимпийский чемпион, — обращаемся к МОК и лично к господину Баху – прекратите любое участие россиян и белорусов в олимпийских соревнованиях в случае продолжения проведения подобной политики руководством их государств», — приводит слова Кличко Kamp-Sport.
Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.
Щербакова поздравила всех с международным олимпийским днём
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