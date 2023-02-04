«Можно было турне устроить». Махачев остался недоволен раскруткой боя с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев считает, что промоушен недостаточно раскрутил его предстоящий поединок с обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.



«Вижу, что не такая большая раскрутка. У Даны Уайта самого большие проблемы, он не уделяет раскрутке много внимания. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его. А что касается платных трансляций, то можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее. Хотя можно было организовать турне, устроить пресс-конференцию в США», — приводит слова Махачева «РИА Новости Спорт».



Титульный поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля и возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 284 в Перте (Австралия).