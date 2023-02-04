Фёдор Емельяненко проведёт свой последний бой ближайшей ночью

Популярный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт свой последний бой в ММА в ночь на 5 февраля.



Емельяненко встретится с американцем Райаном Бейдером в бою за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Поединок станет главным событием турнира Bellator 290, который состоится на арене The Forum в Инглвуде (США).



Фёдор Емельяненко уже встречался с Райаном Бейдером в 2019 году, и тогда американец выиграл нокаутом за 35 секунд.



Реванш с Бейдером станет для Емельяненко последним поединком в карьере в ММА. Прямая трансляция боя на канале Showtime должна начаться не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.