Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Федор Емельяненко: когда последний бой, завершит карьеру в 2023 году, в 46 лет, на Bellator 290

Фёдор Емельяненко проведёт свой последний бой ближайшей ночью
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт свой последний бой в ММА в ночь на 5 февраля.

Емельяненко встретится с американцем Райаном Бейдером в бою за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Поединок станет главным событием турнира Bellator 290, который состоится на арене The Forum в Инглвуде (США).

Фёдор Емельяненко уже встречался с Райаном Бейдером в 2019 году, и тогда американец выиграл нокаутом за 35 секунд.

Реванш с Бейдером станет для Емельяненко последним поединком в карьере в ММА. Прямая трансляция боя на канале Showtime должна начаться не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023