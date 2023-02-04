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Актёр Лиам Нисон: Макгрегор — маленький лепрекон, который портит репутацию Ирландии

Актёр Лиам Нисон: Макгрегор — маленький лепрекон, который портит репутацию Ирландии
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Номинант на премию «Оскар» известный британский актёр Лиам Нисон раскритиковал ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор — маленький лепрекон, который портит репутацию Ирландии. Я знаю, что он в хорошей форме, этим можно восхищаться, но я терпеть не могу UFC. Это как драка в баре. Я знаю, что спортсмены скажут, что я ошибаюсь, потому что они тренируются месяцами. Почему бы просто не взять бутылку и ударить другого парня по голове?» — сказал Нисон в интервью Men’s Health.

Конор Макгрегор свой последний поединок в ММА провёл в июле 2021 года с американцем Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего у Макгрегора 22 победы в профессиональных смешанных единоборствах и шесть поражений.

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