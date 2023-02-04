Костя Цзю поделился ожиданиями от последнего боя Фёдора Емельяненко в ММА

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.



«К сожалению, мало что знаю о сопернике Фёдора, потому довольно сложно будет предугадать победителя противостояния. Однако если у Фёдора есть хорошая мотивация и запал на этот бой, что было присуще ему всегда, если есть настрой, вера в победу и то отношение, с которым он выходил на свои бои, то всё пройдёт хорошо и Фёдор сможет провести достойный поединок. Очень сложно сказать, насколько в таком возрасте можно демонстрировать топовые способности. Всё больше зависит даже не от физических данных, а именно от мотивации. Нужно, чтобы она была такой же, как в 20, 30 лет. Тогда, безусловно, можно демонстрировать поистине высочайший уровень», — цитирует Цзю «РБК Спорт».



Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером возглавит турнир Bellator 290, который пройдёт в ночь на 5 февраля. Это последний бой ММА в карьере Емельяненко.