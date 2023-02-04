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Тренер Махачева рассказал, кто был основным спарринг-партнёром Ислама на сборах

Тренер Махачева рассказал, кто был основным спарринг-партнёром Ислама на сборах
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Известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий с российским бойцом смешанных единоборств, действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, назвал спарринг-партнёра своего подопечного в тренировочном лагере во время подготовки к бою с Алексом Волкановски.

«Мовлид Хайбулаев был спарринг-партнёром Ислама. У него есть опыт и чертовски хорошая борьба. И он поменьше Ислама. Мовлид хорош, он проводил отличные спарринги с Махачевым. У него есть все необходимые качества для этого. Осталось несколько сложных дней, потом отдых и весогонка. После этого Ислам станет первым номером рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий», — сказал Мендес на своём YouTube-канале.

Бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284.

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