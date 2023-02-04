Михаил Рагозин: Фёдор выиграет у Бейдера нокаутом в первом раунде

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин дал прогноз на предстоящий поединок Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.



«Прогнозы в ММА давать сложно, особенно в тяжёлом весе. Может произойти всякое. Но я верю и надеюсь, что Фёдор выиграет нокаутом в первом раунде. Скорее всего, так и будет. Я вижу по последним его боям, что у Фёдора осталась нокаутирующая мощь, скорость — в руках именно. Я думаю, он сильно замотивирован, выходит в отличном настроении на последний бой в своей карьере. По-любому – нельзя проигрывать. Нужно уйти на хорошей ноте. Мой прогноз: нокаут ударом рукой на третьей минуте первого раунда», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Бой Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером возглавит турнир Bellator 290, который пройдёт в ночь на 5 февраля.