Диана Авсарагова высказалась о проваленном взвешивании перед Bellator 290

Российский непобеждённый боец Bellator Диана Авсарагова, выступающая в наилегчайшем весе, высказалась о проваленном взвешивании перед турниром Bellator 290.



Авсарагова превысила лимит наилегчайшего дивизиона на 1,27 килограмма. Она должна сразиться с колумбийкой Алехандрой Ларой.



«К сожалению, я не смогла сделать вес. Первым делом я хотела бы извиниться перед своей соперницей, а также поблагодарить её за то, что она не отказалась от боя. Также я хочу извиниться перед Bellator и всеми болельщиками. Это была полностью моя ошибка, и вся ответственность лежит на мне. Я только начинаю свою профессиональную карьеру и надеюсь, что этот опыт поможет мне в будущем. Бой пройдёт по расписанию, и надеюсь, что смогу обрадовать вас хорошим выступлением», — сообщила Диана на своей странице в социальных сетях.

Новость по теме Диана Авсарагова провалила взвешивание перед Bellator 290