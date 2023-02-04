Диана Авсарагова высказалась о проваленном взвешивании перед Bellator 290

Российский непобеждённый боец Bellator Диана Авсарагова, выступающая в наилегчайшем весе, высказалась о проваленном взвешивании перед турниром Bellator 290.
Авсарагова превысила лимит наилегчайшего дивизиона на 1,27 килограмма. Она должна сразиться с колумбийкой Алехандрой Ларой.
«К сожалению, я не смогла сделать вес. Первым делом я хотела бы извиниться перед своей соперницей, а также поблагодарить её за то, что она не отказалась от боя. Также я хочу извиниться перед Bellator и всеми болельщиками. Это была полностью моя ошибка, и вся ответственность лежит на мне. Я только начинаю свою профессиональную карьеру и надеюсь, что этот опыт поможет мне в будущем. Бой пройдёт по расписанию, и надеюсь, что смогу обрадовать вас хорошим выступлением», — сообщила Диана на своей странице в социальных сетях.
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