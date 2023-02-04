Боец клуба «Архангел Михаил» высказался о наследии Фёдора Емельяненко

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин высказался о наследии Фёдора Емельяненко, который в эти выходные проведёт свой последний бой в ММА.



«У него огромное наследие. Его знают не только в России, но и во всём мире. Спросите любого парня, любого мужчину, кто такой Фёдор. Я думаю, что 90 процентов знают, кто он такой. Это уже о многом говорит. Многие начали заниматься единоборствами и вообще спортом благодаря Емельяненко. Он один из самых известных бойцов. Если не самый известный в мире.



И это при том, что он на протяжении всей своей карьеры очень достойно себя вёл, не был замечен ни в каких плохих историях. Не занимался трэш-током, как сейчас принято, не позволял себе никаких грязных выходок. Наоборот, он молча выходил и показывал зрелище в ринге, клетке. И то, что он стал известен только своими боями, красит его ещё больше», — рассказал Рагозин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.