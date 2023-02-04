Сехудо согласился с Махачевым, что его бой с Волкановски недостаточно раскручен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разделил мнение действующего обладателя титула Ислама Махачева о том, что его бой с Алексом Волкановски недостаточно раскручен.
«Бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски действительно не получает должного внимания, которого он заслуживает. Это супербой, а не просто четвёртая встреча каких-то парней. Здесь подерутся первый и второй номера рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий. Почему он не вызывает шумихи? Это столкновение стилей. Волкановски в жёстком стиле разделался со всеми в полулёгком весе, а Махачева называют вторым пришествием Хабиба. Его место в рейтинге справедливо», — цитирует Сехудо Sportskeeda.
Бой Махачева с Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на UFC 284.
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