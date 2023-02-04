Менеджер Махачева заявил, что слова бойца о слабой раскрутке боя с Волкановски исказили

Менеджер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз высказался о словах своего клиента по поводу недостаточной раскрутки боя с Алексом Волкановски.



«СМИ всегда искажают слова бойцов. Ислам готов к бою. Этот поединок в тренде, он станет одним из самых крупных боёв в истории Австралии. И пояс вернётся в Дагестан», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.



Ранее Ислам Махачев сказал, что в UFC недостаточно раскрутили бой с Алексом Волкановски. В частности, боец выразил мнение, что можно было устроить турне в преддверии поединка.



Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).