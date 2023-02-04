Промоутер Бивола оценил шансы Ломаченко в чемпионском бою с Хэйни

Эдди Хирн, промоутер российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Хэйни легко победит Ломаченко, который уже не является тем бойцом, которым он был. Я считаю, что Дэвин слишком большой для него», – приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Напомним, Боб Арум, промоутер Ломаченко, сообщил, что бойцы достигли соглашения. По словам функционера, поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или на Ближнем Востоке. В своём последнем бою в октябре Ломаченко победил единогласным решением американского проспекта Джэмейна Ортиса (16-1, 8 KO).

Ранее в интервью Хирн оценил выступление Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом.

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