Сауль Альварес назвал двух боксёров, претендующих на звание лидера pound-for-pound

Чемпион мира в четырёх весовых категориях и абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг), звёздный мексиканец Сауль Альварес назвал, по его мнению, двух бойцов, претендующих на звание лидера рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от дивизиона.

«Есть немало хороших боксёров. Я считаю, что Тайсон Фьюри заслуживает этого. Усик тоже должен быть в списке», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём последнем поединке в августе Александр Усик защитил титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, нанеся повторное поражение британскому нокаутёру Энтони Джошуа. Фьюри в декабре досрочно остановил в 10-м раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору, защитив пояс WBC в супертяжёлом дивизионе.

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