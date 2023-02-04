«Одним махом всё перечёркивает». Бетербиев ответил на критику за бой под флагом Канады

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) ответил на критику за выступление под канадским флагом из-за исключения отечественных бойцов из международных рейтингов.
«Я всегда представлял российский флаг, и эта мера была вынужденная. Меня просто могли лишить поясов. Меня больше раздражает, что… Я много лет выступал за сборную России, выступал на двух Олимпийских играх, два раза выигрывал мир, Европу, дважды выигрывал Кубок мира. Всё это забывая, говорят: «Ты выходишь под канадским флагом». Это всё перечёркивает одним махом. Вот это, если честно, раздражает», – цитирует Бетербиева «КП Спорт».
В своём последнем бою, состоявшемся в ночь с 28 на 29 января в Лондоне (Великобритания), Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда (23-3, 22 KO).
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