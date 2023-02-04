«Восстанавливаемся». Мокаев опубликовал совместное фото с Петром Яном

Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев, готовящийся выступить на турнире UFC 286 в Лондоне, опубликовал совместную фотографию с экс-чемпионом на дивизион выше, россиянином Петром Яном.

«Субботний 8-километровый кросс. Восстанавливаемся с одним из лучших бойцов легчайшего веса в UFC», – написал Мокаев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Мухаммада Мокаева

Мухаммаду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл три поединка, в двух из них победив досрочно. На турнире UFC 286 Мокаев сразится с бразильцем Джафелем Фильо (14-2).

Ян на турнире UFC Fight Night 221 в марте встретится с представителем Грузии Мерабом Двалишвили (14-4).

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