«Восстанавливаемся». Мокаев опубликовал совместное фото с Петром Яном

Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев, готовящийся выступить на турнире UFC 286 в Лондоне, опубликовал совместную фотографию с экс-чемпионом на дивизион выше, россиянином Петром Яном.
«Субботний 8-километровый кросс. Восстанавливаемся с одним из лучших бойцов легчайшего веса в UFC», – написал Мокаев в социальных сетях.
Фото: из личного архива Мухаммада Мокаева
Мухаммаду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл три поединка, в двух из них победив досрочно. На турнире UFC 286 Мокаев сразится с бразильцем Джафелем Фильо (14-2).
Ян на турнире UFC Fight Night 221 в марте встретится с представителем Грузии Мерабом Двалишвили (14-4).
Ян показал тренировку перед боем с Двалишвили
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