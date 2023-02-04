Бетербиев — о завершении карьеры: мне всего 30 с хвостиком

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) высказался о завершении профессиональной карьеры.

«В каком возрасте лучше заканчивать с боксом? Каждому индивидуально, я думаю. Некоторые раньше заканчивают… Смотря, как со здоровьем, с желанием. У меня нет цифры такой, когда я закончу.

Конечно, до 50 лет я не хочу боксировать. Но вдруг, если всё будет хорошо… Есть ли силы? В данный момент мне не 50 лет, а только 30 с хвостиком. Да, и силы ещё есть», – цитирует Бетербиева «КП Спорт».

Ранее в интервью Бетербиев ответил на критику за выступление под флагом Канады.

Новость по теме «Одним махом всё перечёркивает». Бетербиев ответил на критику за бой под флагом Канады

Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол