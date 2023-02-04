Стали известны сроки следующего боя Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор, который, как уже стало известно, проведёт поединок с американцем Майклом Чендлером, вернётся в клетку организации в сентябре, сообщает журналист Ариэль Хельвани.
«Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали следующими тренерами TUF и подерутся позднее в этому году.
Сезон TUF будет проходить с мая по август. Исходя из последнего, что я слышал, в организации надеются, что бойцы подерутся в сентябре», – написал Хельвани в социальных сетях.
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку
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