Бетербиев рассказал, что делает с подаренными Кадыровым машинами

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO), являющийся чеченцем по национальности, рассказал о подарках от главы региона Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович много раз мне машины дарил. Много чего… Сколько я выигрываю, он всегда мне что-то дарит. Было бы нескромно говорить, что он только мне одному дарит. Он всем дарит… очень любит спортсменов.

Думаю, вы знаете, что он дарит дорогие подарки не только чеченским спортсменам, как некоторые делают, он и из других регионов ребят поздравляет и помогает. В этом плане он вперёд ушёл намного. Где машины стоят? Я некоторые продаю, некоторые остаются», – приводит слова Бетербиева «КП Спорт».

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