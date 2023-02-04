Шакур Стивенсон дебютирует в лёгком весе 9 апреля

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём вечере бокса, который состоится 9 апреля в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США).

В главном бою экс-чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон (19-0, 9 KO) сразится в лимите лёгкого веса (до 61,2 кг) с японцем Шуичиро Ёшино (16-0, 12 KO).

Шакуру Стивенсону 25 лет. Боец является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года. В апреле 2017-го Стивенсон провёл свой первый поединок в профессионалах, а в октябре 2019-го завоевал первый титул, став чемпионом WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг). В октябре 2021 года американец стал чемпионом WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), а в апреле завоевал и пояс WBC, нанеся дебютное поражение мексиканцу Оскару Вальдесу.