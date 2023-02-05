«Болею за великого». Камерунский футболист поддержал Фёдора Емельяненко перед боем
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Футболист «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа поддержал в социальных сетях российскую легенду смешанных единоборств Фёдора Емельяненко в преддверии его последнего выступления в карьере.
«Болею сегодня за великого спортсмена Фёдора Емельяненко. В добрый путь, Последний Император!» – написал Ондуа в социальных сетях.
Напомним, уже на этих выходных в США, в рамках турнира Bellator 290, Фёдор Емельяненко сразится за титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Первый поединок бойцов, ставший финалом Гран-при Bellator в тяжёлом весе, состоялся в январе 2019 года, и тогда россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
Ранее к Емельяненко обратился его бывший соперник, хорватский ветеран Мирко Филипович.
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