В бою Али Исаева и Стива Моури на турнире Bellator 290 зафиксирована ничья

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянин Али Исаев встретился с американцем Стивом Моури.

Бой продлился все три раунда и завершился ничьей.

Ранее Исаев одержал 9 побед подряд и не потерпел ни одного поражения. Моури, в свою очередь, одержал 10 побед и не проиграл ни одного боя.

Ранее россиянин Никита Михайлов победил американца Дэрриона Колдуэлла, а Диана Авсарагова оказалась сильнее колумбийки Алехандры Лары.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком