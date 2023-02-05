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Магомедов проиграл Корралесу на турнире Bellator

Магомедов проиграл Корралесу на турнире Bellator
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В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянин Ахмед Магомедов встретился с американцем Генри Корралесом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца решением судей.

Для Магомедова это стало второе поражение в карьере при трёх победах.

Ранее россиянин Никита Михайлов победил американца Дэрриона Колдуэлла, а Диана Авсарагова оказалась сильнее колумбийки Алехандры Лары. В бою Али Исаева и Стива Моури была зафиксирована ничья.
Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Bellator 2023. Bellator 290, Инглвуд, США
Генри Корралес - Ахмед Магомедов
05 февраля 2023, воскресенье. 03:15 МСК
Генри Корралес
Не началось
Ахмед Магомедов

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком

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