Магомедов проиграл Корралесу на турнире Bellator

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянин Ахмед Магомедов встретился с американцем Генри Корралесом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца решением судей.

Для Магомедова это стало второе поражение в карьере при трёх победах.

Ранее россиянин Никита Михайлов победил американца Дэрриона Колдуэлла, а Диана Авсарагова оказалась сильнее колумбийки Алехандры Лары. В бою Али Исаева и Стива Моури была зафиксирована ничья.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком