Эблин единогласным решением судей одолел Токова и сохранил пояс чемпиона в среднем весе

В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, соглавным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в среднем весе между россиянином Анатолием Токовым и американцем Джонни Эблином.
Поединок продлился пять раундов и завершился победой Эмблина единогласным решением судей. Таким образом, Эблин провёл первую защиту чемпионского пояса.
На счету Анатолия Токова теперь 34 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и потерпел три поражения.
Джонни Эблин не потерпел ни одного поражения в ММА — у него в активе 14 побед.
Напомним, в рамках главного боя вечера российский боец Фёдор Емельяненко встретится с американцем Райаном Бейдером. Это будет второй поединок между спортсменами. В первом победу одержал Бейдер. Также отметим, для Емельяненко этот бой станет последним в профессиональной карьере.
- 5 февраля 2023
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- 4 февраля 2023
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