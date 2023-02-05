Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко и сохранил пояс чемпиона в тяжёлом весе

В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля проходил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, американец сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе.

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.



Этот бой стал последним в профессиональной карьере Фёдора Емельяененко. Ранее другой российский боец Анатолий Токов единогласным решением судей уступил Джонни Эмблину в поединке за титул чемпиона промоушена в среднем весе.