«Я закончил, спасибо всем». Фёдор Емельяненко прокомментировал последний бой в карьере

В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля проходил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

После окончания боя российский спортсмен прокомментировал его исход, а также заявил, что этот бой стал последним в его карьере.

«C одной стороны, я огорчён, что не смог порадовать вас, друзья, с другой, я рад, что вы болели за меня, рад, что сегодня здесь собрались мои друзья, бойцы, с которыми мы соперничали все эти годы. Я очень рад вас видеть, дорогие, спасибо. Буду с ребятами, буду с командой, думаю, эти люди, как никто меня понимают, они примерно моего возраста. Я закончил, спасибо всем», — заявил Емельяненко после боя.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком