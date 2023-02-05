Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я закончил, спасибо всем». Федор Емельяненко прокомментировал последний бой в карьере

«Я закончил, спасибо всем». Фёдор Емельяненко прокомментировал последний бой в карьере
Комментарии

В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля проходил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

После окончания боя российский спортсмен прокомментировал его исход, а также заявил, что этот бой стал последним в его карьере.

«C одной стороны, я огорчён, что не смог порадовать вас, друзья, с другой, я рад, что вы болели за меня, рад, что сегодня здесь собрались мои друзья, бойцы, с которыми мы соперничали все эти годы. Я очень рад вас видеть, дорогие, спасибо. Буду с ребятами, буду с командой, думаю, эти люди, как никто меня понимают, они примерно моего возраста. Я закончил, спасибо всем», — заявил Емельяненко после боя.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком

Вместо пенсии — больница? Американец растерзал Фёдора Емельяненко. Live Вместо пенсии — больница? Американец растерзал Фёдора Емельяненко. Live
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023