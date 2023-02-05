Фёдор Емельяненко завершил профессиональную карьеру в ММА

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко провёл свой последний поединок в ММА, в котором проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру в первом раунде.



Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе возглавил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, который состоялся в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США).



После завершения поединка Фёдор Емельяненко в октагоне сообщил, что завершил карьеру.



Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.