«Горько-сладкое ощущение». Бейдер — о победе над Фёдором Емельяненко

В Инглвуде (США), в ночь на 5 февраля проходил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Поединок закончился победой американского бойца техническим нокаутом в первом раунде. После окончания боя Бейдер дал свои комментарии.

«Горько-сладкое ощущение от этой победы, потому что я идолизировал Фёдора, как и все фанаты ММА. Прежде всего, отдайте ему должное, встаньте и поаплодируйте. Мне просто нужно было сделать сегодня свою работу.



Я рад, что мне довелось два раза посоперничать с Фёдором, дело не в победе над ним, меня нисколько это не волнует, дело в том, что мне два раза удалось разделить клетку с такой легендой. Я рад, что стал частью этой истории», — заявил Бейдер после боя.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?