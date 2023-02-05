Легенды ММА вышли в октагон поприветствовать Фёдора Емельяненко, завершившего карьеру

Ряд легендарных бойцов смешанных единоборств после последнего боя в карьере Фёдора Емельяненко вышли в октагон поприветствовать легендарного российского бойца.
Последний бой Емельяненко в ММА посетили Марк Коулман, Дэн Хендерсон, Куинтон Джексон, Чел Соннен, Рэнди Кутюр, Ренцо Грейси, Ройс Грейси, Мэтт Хьюз, Чак Лидделл и Фрэнк Шемрок.
Федор Емельяненко с легендами ММА
В своём последнем бою в карьере, который прошёл в рамках главного события турнира Bellator 290, Фёдор Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером, которому проиграл нокаутом в 2019 году. Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся.
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