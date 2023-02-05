Стал известен гонорар Фёдора Емельяненко за последний бой в карьере

В Инглвуде (США) в ночь на 5 февраля проходил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером. Стало известно, сколько заработал российский боец за последний бой в карьере.

Гонорар Емельяненко составил порядка $ 100 тыс., сообщает MMA Fighting. Стоит отметить, что эта сумма — лишь чистый гонорар без учёта бонусов и спонсорства.

Напомним, поединок завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.

Емельяненко: нельзя дружить только с солнечной стороной человека