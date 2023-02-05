Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко положил перчатки в центр октагона. Фото

Фёдор Емельяненко положил перчатки в центр октагона. Фото
Комментарии

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после титульного боя с американцем Райаном Бейдером завершил профессиональную карьеру в ММА.

Бой за пояс чемпиона Bellator в тяжёлом весе состоялся в рамках главного события турнира Bellator 290, который прошёл в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) и завершился победой Бейдера в первом раунде техническим нокаутом.

После объявления результатов поединка Фёдор Емельяненко положил перчатки в центр октагона. Его также приветствовали легенды ММА, посетившие бой.

Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся.

Последний император уходит побеждённым. Фёдор без шансов проиграл Бейдеру Последний император уходит побеждённым. Фёдор без шансов проиграл Бейдеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023