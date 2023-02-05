Фёдор Емельяненко положил перчатки в центр октагона. Фото

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после титульного боя с американцем Райаном Бейдером завершил профессиональную карьеру в ММА.



Бой за пояс чемпиона Bellator в тяжёлом весе состоялся в рамках главного события турнира Bellator 290, который прошёл в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) и завершился победой Бейдера в первом раунде техническим нокаутом.



После объявления результатов поединка Фёдор Емельяненко положил перчатки в центр октагона. Его также приветствовали легенды ММА, посетившие бой.

Федор Емельяненко

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся.