Тюлюлин уступил Чун Ён Паку на UFC Vegas 68
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Российский боец Денис Тюлюлин в предварительном карде UFC Vegas 68 уступил представителю Южной Кореи Чун Ён Паку.
Поединок в среднем весе закончился победой Чун Ён Пака сабмишеном в первом раунде.
В активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений.
Тюлюлин до боя с Паком последний поединок проводил в сентябре этого года, когда на турнире UFC 279 встречался с американским бойцом Джейми Пикеттом. Бой завершился победой российского спортсмена нокаутом во втором раунде. Это была первая победа Тюлюлина в UFC.
31-летний Пак в октябре 2022 года в рамках турнира UFC Fight Night 213 одержал победу в бою с Джозефом Холмсом сабмишеном во втором раунде. На счету корейца 16 побед и пять поражений.
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