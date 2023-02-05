Тюлюлин уступил Чун Ён Паку на UFC Vegas 68

Российский боец Денис Тюлюлин в предварительном карде UFC Vegas 68 уступил представителю Южной Кореи Чун Ён Паку.

Поединок в среднем весе закончился победой Чун Ён Пака сабмишеном в первом раунде.

В активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений.

Тюлюлин до боя с Паком последний поединок проводил в сентябре этого года, когда на турнире UFC 279 встречался с американским бойцом Джейми Пикеттом. Бой завершился победой российского спортсмена нокаутом во втором раунде. Это была первая победа Тюлюлина в UFC.

31-летний Пак в октябре 2022 года в рамках турнира UFC Fight Night 213 одержал победу в бою с Джозефом Холмсом сабмишеном во втором раунде. На счету корейца 16 побед и пять поражений.