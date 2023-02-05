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Бейдер — единственный боец, побеждавший Фёдора Емельяненко дважды

Бейдер — единственный боец, побеждавший Фёдора Емельяненко дважды
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер во второй раз в карьере одержал победу над легендарным россиянином Фёдором Емельяненко.

Бейдер — единственный боец, который сумел дважды выиграть у Фёдора Емельяненко.

Первая встреча бойцов состоялась в 2019 году, и Бейдер отправил Емельяненко в нокаут уже на 35-й секунде поединка. В ночь на 5 февраля в рамках турнира Bellator 290 состоялся реванш, в котором победу вновь праздновал американец. Бейдер выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Это был последний бой в карьере Фёдора Емельяненко.

В активе Фёдора Емельяненко 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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