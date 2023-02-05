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Фёдор Емельяненко выиграл 40 боёв в ММА, поражение от Бейдера стало седьмым

Фёдор Емельяненко выиграл 40 боёв в ММА, поражение от Бейдера стало седьмым
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко в ночь с 4 на 5 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США) провёл свой заключительный поединок в ММА.

Емельяненко встречался с Райаном Бейдером и потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде, которое стало для россиянина седьмым в карьере. Ранее Емельяненко проигрывал тому же Райану Бейдеру (2019 год), Мэтту Митриону (2017), Дэну Хендерсону, Антониу Силве (оба — в 2011), Фабрисиу Вердуму (2010) и Цуёси Косаке (2000).

Ещё один бой, с Антониу Ногейрой в 2004 году, был признан несостоявшимся.

Фёдор Емельяненко одержал 40 побед в карьере в ММА, 16 из которых нокаутом, 15 сдачей и ещё девять поединков россиянин выиграл решением.

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