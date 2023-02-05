Президент Bellator отреагировал на уход Фёдора Емельяненко из ММА

Президент Bellator Скотт Кокер отреагировал на уход легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко из ММА.
В ночь с 4 на 5 февраля в рамках главного события турнира Bellator 290 Фёдор Емельяненко провёл поединок за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе с американцем Райаном Бейдером и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
После боя Фёдор Емельяненко поблагодарил всех за поддержку и объявил о завершении карьеры, положив перчатки в центр октагона.
«Спасибо, Фёдор», — написал Кокер на своей странице в социальных сетях, сопроводив запись хэштегом турнира.
В активе Фёдора Емельяненко 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
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