Президент Bellator отреагировал на уход Фёдора Емельяненко из ММА

Президент Bellator Скотт Кокер отреагировал на уход легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко из ММА.



В ночь с 4 на 5 февраля в рамках главного события турнира Bellator 290 Фёдор Емельяненко провёл поединок за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе с американцем Райаном Бейдером и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.



После боя Фёдор Емельяненко поблагодарил всех за поддержку и объявил о завершении карьеры, положив перчатки в центр октагона.



«Спасибо, Фёдор», — написал Кокер на своей странице в социальных сетях, сопроводив запись хэштегом турнира.



В активе Фёдора Емельяненко 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.