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Результаты турнира Bellator 290

Результаты турнира Bellator 290
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Стали известны результаты всех поединков прошедшего в Инглвуде (США) турнира Bellator 290.

Нейман Грейси победил Данте Широ единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Райан Бейдер победил Фёдора Емельяненко техническим нокаутом (раунд 1, 2:30) и защитил титул в тяжелом весе.

Джонни Эблин победил Анатолия Токова единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46) и защитил титул в среднем весе.

Бреннан Уорд победил Сабаха Хомаси нокаутом (раунд 2, 1:34).

Лоренц Ларкин победил Мухамеда Берхамова нокаутом (раунд 1, 1:41).

Генри Корралес победил Ахмеда Магомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

В поединке Али Исаева и Стива Моури единогласным решением (28-28, 28-28, 28-28) зафиксирована ничья.

Кристофер Гонсалес победил Макса Роскопфа техническим нокаутом (раунд 2, 1:22).

Грант Нил победил Карла Альбректссона раздельным решением ( 29-28, 28-29, 29-28).

Диана Авсарагова победила Алехандру Лару раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Никита Михайлов победил Дэрриона Колдуэлла единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

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