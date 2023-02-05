Результаты турнира Bellator 290

Стали известны результаты всех поединков прошедшего в Инглвуде (США) турнира Bellator 290.

Нейман Грейси победил Данте Широ единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).



Райан Бейдер победил Фёдора Емельяненко техническим нокаутом (раунд 1, 2:30) и защитил титул в тяжелом весе.



Джонни Эблин победил Анатолия Токова единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46) и защитил титул в среднем весе.



Бреннан Уорд победил Сабаха Хомаси нокаутом (раунд 2, 1:34).



Лоренц Ларкин победил Мухамеда Берхамова нокаутом (раунд 1, 1:41).



Генри Корралес победил Ахмеда Магомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).



В поединке Али Исаева и Стива Моури единогласным решением (28-28, 28-28, 28-28) зафиксирована ничья.



Кристофер Гонсалес победил Макса Роскопфа техническим нокаутом (раунд 2, 1:22).



Грант Нил победил Карла Альбректссона раздельным решением ( 29-28, 28-29, 29-28).



Диана Авсарагова победила Алехандру Лару раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).



Никита Михайлов победил Дэрриона Колдуэлла единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).